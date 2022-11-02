«Кубань» обыграла «Шинник» по пенальти в матче Кубка России

Основное время встречи на арене «Шинник» завершилось без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти были точнее кубанцы — 5:4.
Футбол. Россия. Кубок
Шинник — Кубань 0:1
Шинник: Михаил Филиппов, Kanaev M., Андрей Хитяев, Артём Кулишев (Petrunin D., 46'), Павел Кузнецов (Андрей Батютин, 46'), Игорь Леонтьев, Иван Маклаков (Андрей Семёнов, 87'), Эльдар Низамутдинов (Андрей Разборов, 60'), Артём Семейкин, Игорь Соколов (Gruznov I., 77'), Евгений Стешин Кубань: Сергей Ещенко, Нури Абдоков (Yugaldin D., 88'), Арсен Адамов (Игорь Безденежных, 75'), Ян Гудков (Максим Сидоров, 46'), Иван Хомуха, Георгий Махатадзе, Даниил Родин, Shchetkin A. (Илья Мосейчук, 75'), Аркадий Солоп (Tkachuk D., 46'), Сослан Таказов, Дзамболат Цаллагов Предупреждения: Аркадий Солоп (9'), Дзамболат Цаллагов (30'), Даниил Родин (32'), Иван Хомуха (44'), Андрей Батютин (57'), Игорь Соколов (62'), Нури Абдоков (67')
Соперником краснодарцев по шестому раунду Пути регионов Кубка России стала ульяновская «Волга».