Пиоли: «Милан» должен выдать свой лучший матч против «Зальцбурга»

Стефано Пиоли Фото: globallookpress.com
Команды разыграют второе место в группе. Перед 6-м туром итальянцы имеют 7 очков, австрийцы — 6.
«Если "Зальцбург" ожидает увидеть тот "Милан", что проиграл "Торино", он будет разочарован.
Мы должны выдать свой лучший матч. Нам нужны будут решимость и ясные головы. Правильный результат будет очень много значить для нас.
"Милан" понимает свою первую задачу в этом сезоне, и мы настроены на выполнение этой миссии.
Будет ли "Милан" играть на ничью? Мы не та команда, которая может сесть в оборону и сдерживать соперника», — сказал Пиоли пресс-службе УЕФА.