Пиоли: «Милан» должен выдать свой лучший матч против «Зальцбурга»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с

Команды разыграют второе место в группе. Перед 6-м туром итальянцы имеют 7 очков, австрийцы — 6.

«Если "Зальцбург" ожидает увидеть тот "Милан", что проиграл "Торино", он будет разочарован.

Мы должны выдать свой лучший матч. Нам нужны будут решимость и ясные головы. Правильный результат будет очень много значить для нас.

"Милан" понимает свою первую задачу в этом сезоне, и мы настроены на выполнение этой миссии.

Будет ли "Милан" играть на ничью? Мы не та команда, которая может сесть в оборону и сдерживать соперника», — сказал Пиоли пресс-службе УЕФА.