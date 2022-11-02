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    Пиоли: «Милан» должен выдать свой лучший матч против «Зальцбурга»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    Команды разыграют второе место в группе. Перед 6-м туром итальянцы имеют 7 очков, австрийцы — 6.

    «Если "Зальцбург" ожидает увидеть тот "Милан", что проиграл "Торино", он будет разочарован.

    Мы должны выдать свой лучший матч. Нам нужны будут решимость и ясные головы. Правильный результат будет очень много значить для нас.

    "Милан" понимает свою первую задачу в этом сезоне, и мы настроены на выполнение этой миссии.

    Будет ли "Милан" играть на ничью? Мы не та команда, которая может сесть в оборону и сдерживать соперника», — сказал Пиоли пресс-службе УЕФА.

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