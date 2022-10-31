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    «Бетис» на выезде обыграл «Реал Сосьедад»

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    В матче 12-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» потерпел домашнее поражение от «Бетиса» со счетом 0:2.

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    В составе победителей отличились Хуан Крус и Борха Иглесиас.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Бетис 0:2
    Голы: 0:1 Хуан Крус (86'), 0:2 Борха Иглесиас (90 + 3') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель, Робен Ле Норман, Хон Пачеко, Диего Рико Сальгуэро, Мартин Субименди, Брайс Мендес, Pablo Marin, Микель Мерино, Александр Сёрлот, Карлос Фернандес Бетис: Борха Иглесиас, Серхио Каналес, Набиль Фекир, Луис Энрике, Андрес Гуардадо, Поль Акуоку, Алекс Морено, Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Руи Силва Предупреждения: Pablo Marin (35'), Эдгар Гонсалес (51'), Робен Ле Норман (58'), Набиль Фекир (65'), Хон Пачеко (76'), Поль Акуоку (84'), Микель Мерино (90 + 6'), Андрес Гуардадо (90 + 6')

    После этого матча «Бетис» с 23 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице Примеры, «Реал Сосьедад» опустился на пятую строчку.

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