«Севилья» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:1, обзор гола

«Севилья» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч забил Альваро Гарсия на 61-й минуте встречи.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Райо Вальекано 0:1
Гол: 0:1 Альваро Гарсия (61') Севилья: Марко Дмитрович, Гонсало Монтьель, Неманья Гудель, Маркан, Алекс Теллес, Иван Ракитич, Жоан Жордан, Аднан Янузай, Иско, Оливер Торрес, Эрик Ламела Райо Вальекано: Серхио Камельо, Альваро Гарсия, Унаи Лопес, Иси Паласон, Сантьяго Комесанья, Оскар Валентин, Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Флорьян Лежён, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Алехандро Катена (63'), Иско (68'), Jorge Sampaoli (76'), Яссин Буну (76'), Сусо (79'), Марко Дмитрович (79'), Хесус Навас (86'), Маркан (90 + 3'), Pep Chavarria (90 + 4'), Andoni Iraola (90 + 5')
«Райо Вальекано» набрал 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» с 10 очками на 16-й строчке.