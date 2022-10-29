«Севилья» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:1, обзор гола

Кэлвин Каттар попытается одолеть Арнольда Аллена, а ветеран Андрей Орловский подерется с Маркосом Де Лимой. Анонс карда UFC Vegas 63

На предстоящем турнире дерутся бойцы из топ-15 полулегкого и полутяжелого дивизиона, а также экс-чемпион UFC в тяжелом весе