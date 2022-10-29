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    «Севилья» уступила «Райо Вальекано»

    «Севилья» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 12-го тура чемпионата Испании «Севилья» потерпела домашнее поражение от «Райо Вальекано» — 0:1.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Единственный мяч забил Альваро Гарсия на 61-й минуте встречи.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Райо Вальекано 0:1
    Гол: 0:1 Альваро Гарсия (61') Севилья: Марко Дмитрович, Гонсало Монтьель, Неманья Гудель, Маркан, Алекс Теллес, Иван Ракитич, Жоан Жордан, Аднан Янузай, Иско, Оливер Торрес, Эрик Ламела Райо Вальекано: Серхио Камельо, Альваро Гарсия, Унаи Лопес, Иси Паласон, Сантьяго Комесанья, Оскар Валентин, Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Флорьян Лежён, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Алехандро Катена (63'), Иско (68'), Jorge Sampaoli (76'), Яссин Буну (76'), Сусо (79'), Марко Дмитрович (79'), Хесус Навас (86'), Маркан (90 + 3'), Pep Chavarria (90 + 4'), Andoni Iraola (90 + 5')

    «Райо Вальекано» набрал 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» с 10 очками на 16-й строчке.

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