Черчесов о выходе «Ференцвароша» в плей-офф ЛЕ: Времени на радость нет — в пятницу уже в 9 утра был на работе

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал выход его команды в плей-офф Лиги Европы.

Ранее на этой неделе «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и обеспечил себе первое место в группе.

«Есть промежуточный результат ― вышли из группы с первого места. Радует, что это позволит не играть в 1/16 финала. Но времени на эту радость нет.

В пятницу уже в девять утра был на работе с тренерским штабом, провели тренировку, сделали фотографии для маркетинга, а в воскресенье опять игра. Каждодневная работа никогда не останавливается», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.