Черчесов: Как говорил Киплинг, я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье

Главный тренер «Ференцвароша»отреагировал на разговоры о том, что он лучший российский тренер последних лет.

Ранее на этой неделе «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги Европы.

«Никаких мыслей про выход в финал Лиги Европы нет. Игры только в марте. До этого момента надо заняться насущными вещами: три игрока уедут на чемпионат мира. Надо будет понять, в каком состоянии вернутся и, извиняюсь, вернутся ли вообще. Потому что трансферный интерес к ним есть.

Что касается разговоров о том, что я сейчас лучший тренер России, то не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.