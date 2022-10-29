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    Черчесов: Как говорил Киплинг, я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на разговоры о том, что он лучший российский тренер последних лет.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Ранее на этой неделе «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Никаких мыслей про выход в финал Лиги Европы нет. Игры только в марте. До этого момента надо заняться насущными вещами: три игрока уедут на чемпионат мира. Надо будет понять, в каком состоянии вернутся и, извиняюсь, вернутся ли вообще. Потому что трансферный интерес к ним есть.

  • Непомнящий: Черчесов — самый успешный российский тренер последних лет
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    • Что касается разговоров о том, что я сейчас лучший тренер России, то не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.

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