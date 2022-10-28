Непомнящий: Черчесов — самый успешный российский тренер последних лет

Бывший тренер сборных Камеруна и Узбекистанаподелился мнением об успехахна посту главного тренера венгерского

Ранее на этой неделе «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1) и обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мои поздравления Станиславу Саламовичу, он самый успешный российский тренер последних лет.

Мне трудно сказать, в чем его тренерская сила, я с ним не работал. Думаю, дело в его умении работать с игроками, а также в том, что он не теряется в сложных ситуациях — почти форс‑мажорных, когда очень много препятствий.

Со всеми вызовами он отлично справляется», — сказал Непомнящий, слова которого приводит слова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.