«Брайтон» — «Челси»: счет матча 4:1, обзор голов

Лондонскийпотерпел выездное поражение от(1:4) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. «Брайтон» подкараулил ошибку «Челси» на своей половине поля, последовала быстрая передача на Митому, тот отдал Троссару, а Леандро уложил Кепу и наконец забил в пустые ворота.

На 15-й минуте последовала подача с угла поля точно во вратарскую «Челси», где Рубен Лофтус-Чик подставил колено, и от него мяч отрикошетил точно в сетку.

На 43-й минуте «Челси» вновь поразхил свои ворота. Троссар отыграл на Кайседо, который пустил в забег Эступиньяна, тот прострелил в центр, а Трево Чалоба подправил в собственные ворота!

На 48-й минуте лондонцы «размочили» счет. Лофту-Чик продвинул мяч, выкатил на Галлахера, который шикарно подал на Кая Хаверца, а немец мощно пробил головой в сетку.

На второй добавленной минуте прошла контратака хозяев, первый удар Менди отбил, второй вновь спас, а вот третий удар Паскаля Гросса Эдуар уже не вытащил.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Челси 4:1 Голы: 1:0 Леандро Троссард (5'), 2:0 Рубен Лофтус-Чик (автогол) (14'), 3:0 Трево Чалоба (автогол) (42'), 3:1 Кай Хаверц (48'), 4:1 Паскаль Гросс (90 + 2') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Паскаль Гросс, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Первис Эступинан, Алексис Мак Аллистер, Мойсес Кайседо, Соломон Марч, Адам Лаллана, Каору Митома, Леандро Троссард Челси: Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Конор Галлахер, Рахим Стерлинг, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич, Марк Кукурелья, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Матео Ковачич (11'), Рахим Стерлинг (50'), Julio Cesar Enciso (83')

Для наставника лондонцев Грэма Поттера это первый матч против бывшего клуба. Наставник перешел из «Брайтона» в сентябре этого года.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» покинул топ-4 турнирной таблицы АПЛ (5-я строчка и 21 очко). «Брайтон» с 18 очками — на 7-м месте.