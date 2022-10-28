Каррера о Дзюбе: Разве в Италии он будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?

Бывший главный тренер московского «Спартака»прокомментировал информацию об интересек нападающему «Адана Демирспор»

«Дзюба — это футболист, который любит вызовы. Если у него есть желание и силы, то он еще может изменить свою карьеру и перейти в "Венецию". Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?», — сказал Каррера, слова которого приводит Sport24.

Ранее «Венеция» подтвердила интерес к Дзюбе. Также сообщалось, что итальянский клуб рассматривает возможность приобретения форварда ЦСКА Федора Чалова.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Адана Демирспор» пять матчей, в которых забил один гол.

Напомним, за «Венецию» с этого сезона выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.