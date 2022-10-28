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    Каррера о Дзюбе: Разве в Италии он будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?

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    Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию об интересе «Венеции» к нападающему «Адана Демирспор» Артему Дзюбе.

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «Дзюба — это футболист, который любит вызовы. Если у него есть желание и силы, то он еще может изменить свою карьеру и перейти в "Венецию". Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?», — сказал Каррера, слова которого приводит Sport24.

    Ранее «Венеция» подтвердила интерес к Дзюбе. Также сообщалось, что итальянский клуб рассматривает возможность приобретения форварда ЦСКА Федора Чалова.

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    • В текущем сезоне Дзюба провел за «Адана Демирспор» пять матчей, в которых забил один гол.

    Напомним, за «Венецию» с этого сезона выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

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