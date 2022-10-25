Модрич рассказал, когда завершит карьеру в сборной Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала»сообщил, что прекратит выступать за сборнуюпосле чемпионата мира в Катаре.

«Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Этот чемпионат мира станет моим последним турниром со сборной Хорватии», — сказал 37-летний футболист, слова которого приводит ESPN.

Модрич является рекордсменом сборной Хорватии по количеству проведенных матчей (154).

В 2018 году хорваты вместе с Модричем дошли до финала чемпионата мира в России.

ЧМ-2022 пройдет с 18 ноября по 20 декабря. Сборная Хорватии сыграет на групповом этапе с командами Бельгии, Канады и Марокко.