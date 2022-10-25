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    Модрич рассказал, когда завершит карьеру в сборной Хорватии

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    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сообщил, что прекратит выступать за сборную Хорватии после чемпионата мира в Катаре.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Этот чемпионат мира станет моим последним турниром со сборной Хорватии», — сказал 37-летний футболист, слова которого приводит ESPN.

    Модрич является рекордсменом сборной Хорватии по количеству проведенных матчей (154).

  • Модрич — самый возрастной автор гола в истории сборной Хорватии
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    • В 2018 году хорваты вместе с Модричем дошли до финала чемпионата мира в России.

    ЧМ-2022 пройдет с 18 ноября по 20 декабря. Сборная Хорватии сыграет на групповом этапе с командами Бельгии, Канады и Марокко.

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