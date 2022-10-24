ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Химки»Справились без Промеса и Абаскаля. «Спартак» вернулся на вторую строчку в таблице
  • 12:11
    • Нападающий «Урала» пропустит около месяца из-за травмы
  • 11:30
    • «МЮ» готов расторгнуть контракт с Роналду
    Все новости спорта

    Моуринью: Поздравляю «Наполи» с незаслуженной победой

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Наполи Рома
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в домашнем матче против «Наполи» (0:1) в 11-м туре РПЛ.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «"Наполи" по-настоящему хорош, но когда я посмотрел на то, сколько у нас желтых карточек, на уставших и не до конца готовых футболистов, на нехватку вариантов на скамейке…

    Во втором тайме нам из-за усталости пришлось снизить давление на соперника. Спинаццола должен был сдерживать того парня, который постоянно ныряет. Как там его зовут? Ну, того, который вечно валяется… Лосано! Точно!

    Про судью я не хочу говорить. Думаю, что он хороший и уравновешенный человек. Не все мне понравилось, но я все обсудил с Иррати после матча — с ним хотя бы можно поговорить! У него был не лучший матч, но такое бывает. У всех бывают неудачные дни.

    Поздравляю "Наполи", хотя и чувствую, что победа не была заслуженной. Также поздравляю свою команду с тем, что она не заслуживала поражения, хоть и проиграла», — цитирует Моуринью DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» продлил свою серию без поражений в чемпионате Италии и лидирует в турнирной таблице с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на пятой строчке с 22 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Зенит» серию поражений сочинцев?
  • «Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Получится ли у «Магнитки» взять реванш за недавний выезд в Казань?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Ожидается результативный поединок
  • «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бенфика — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры