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    «Лацио» на выезде обыграл «Аталанту»

    «Аталанта» — «Лацио»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Римский «Лацио» одержал выездную победу над «Аталантой» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

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    У гостей забили Маттиа Дзакканьи и Фелипе Андерсон.

    Хозяева закончили матч в меньшинстве — на 90-й минуте вторую желтую карточку получил форвард бергамасков Луис Муриэль.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Лацио 0:2
    Голы: 0:1 Маттиа Цаканьи (10'), 0:2 Фелипе Андерсон (52') Аталанта: Марко Спортьелло, Caleb Okoli (Берат Джимсити, 46'), Мерих Демирал, Джорджио Скальвини, Ханс Хатебур, Мартен де Рон (Эдерсон, 75'), Теун Коопмейнерс, Брандон Соппи (Йоаким Мехле, 64'), Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 46'), Адемола Лукман (Дуван Сапата, 71'), Луис Мурьель Лацио: Маттиа Цаканьи, Фелипе Андерсон, Педро Родригес (Маттео Канчелльери, 83'), Матиас Весино, Данило Катальди (Тома Башич, 70'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Алессио Романьоли, Николо Казале, Мануэль Лаццари (Эльсеид Хюсай, 76'), Иван Проведель Предупреждения: Caleb Okoli (12'), Брандон Соппи (45 + 1'), Луис Мурьель (59'), Данило Катальди (70'), Сергей Милинкович-Савич (88'), Луис Мурьель (90')

    «Лацио» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 24 очками.

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» с 24 очками в 11 встречах идет на четвертой строчке, уступая римлянам по дополнительным показателям.

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