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    АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Ноттингему Форесту», «Челси» принимает «МЮ», «Ман Сити» играет с «Брайтоном»

    Результаты и расписание 13-го тура АПЛ

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  • 16:22
    • «Ливерпуль» проиграл «Ноттингему Форесту» в матче 13-го тура АПЛ
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    С 22 по 24 октября пройдут матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу

    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» 1:0

    «Ноттингем Форест» на своем поле принимал «Ливерпуль» в рамках 13-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте матча. Из пределов штрафной площади Тайво Авонийи пробил с отскока по центру ворот и тем самым принес победу «Ноттингему Форесту» — 1:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Ливерпуль 1:0
    Гол: 1:0 Тайво Авонийи (55') Ноттингем Форест: Дин Хендерсон, Серж Орье, Стив Кук, Скотт Маккена, Неко Уильямс (Ренан Лоди, 73'), Ryan Yates, Ремо Фройлер, Шейку Куйяте (Орел Мангала, 80'), Морган Гиббз-Уайт, Джесси Лингард (Бреннан Джонсон, 64'), Тайво Авонийи (Джо Уорролл, 64') Ливерпуль: Fabio Carvalho (Джордан Хендерсон, 62'), Роберто Фирмино (Алекс Окслейд-Чемберлен, 76'), Мохамед Салах, Кёртис Джонс, Фабиньо, Харви Эллиотт, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Джеймс Милнер (Трент Александер-Арнольд, 62'), Алисон Предупреждения: Джо Гомес (54'), Джо Уорролл (88'), Ремо Фройлер (89')

    «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 16 очков, а «Ноттингем Форест» смог подняться на одну строчку и располагается на 19-м месте с 9-ю баллами в активе.

    «Манчестер Сити» — «Брайтон»

    22 октября 17:00

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

    22 октября 17:00

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

    22 октября 19:30

    «Астон Вилла» — «Брентфорд»

    23 октября 16:00

    «Вулверхэмптон» — «Лестер»

    23 октября 16:00

    «Лидс» — «Фулхэм»

    23 октября 16:00

    «Саутгемптон» — «Арсенал»

    23 октября 16:00

    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»

    23 октября 18:30

    «Вест Хэм» — «Борнмут»

    24 октября 22:00

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