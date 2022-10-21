Эмери: «Вильярреал» не смог оказать «Барселоне» достойного сопротивления

Главный тренер «Вильярреала»прокомментировал крупное поражение от «Барселоны» (0:3) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

«Мы понимали, что будем играть против опасного соперника. "Барселона" очень эффектна в нападении. Мы не смогли оказать им достойного сопротивления, но не вешаем нос.

Мы знали, что они должны выложиться по полной после поражения от "Реала", поэтому сейчас мы должны просто продолжать свой путь», — цитирует Эмери Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 25 очков и занимает второе место в Примере. «Вильярреал» находится на восьмой позиции, имея на счету 15 очков.