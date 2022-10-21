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    Эмери: «Вильярреал» не смог оказать «Барселоне» достойного сопротивления

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал крупное поражение от «Барселоны» (0:3) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Мы понимали, что будем играть против опасного соперника. "Барселона" очень эффектна в нападении. Мы не смогли оказать им достойного сопротивления, но не вешаем нос.

    Мы знали, что они должны выложиться по полной после поражения от "Реала", поэтому сейчас мы должны просто продолжать свой путь», — цитирует Эмери Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» набрала 25 очков и занимает второе место в Примере. «Вильярреал» находится на восьмой позиции, имея на счету 15 очков.

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