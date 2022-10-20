ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де Йонг и Роберт Левандовский«Барселона» — «Вильярреал». Онлайн
  • 21:52
    • «Арсенал» минимально обыграл ПСВ в Лиге Европы
  • 20:46
    • Месси — лучший игрок Лиги 1 в сентябре по версии болельщиков
  • 20:21
    • «Урал» с двумя удалениями обыграл «Сочи» в Кубке России
    Все новости спорта

    ЦСКА о дисквалификации Федотова: Считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Спартак РПЛ Футбол России РФС
    Московский ЦСКА выступил с заявлением по поводу решения КДК РФС дисквалифицировать главного тренера армейцев Владимира Федотова за перепалку с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

    Владимир Федотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Федотов

    КДК РФС дисквалифицировал обоих тренеров на один матч (а тренер ЦСКА получил еще и условный бан на один матч) за перепалку во время дерби 13-го тура РПЛ, которое закончилось со счетом 2:2. Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

    «Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств.

    Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров еще на футбольном поле. В итоге оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.

    При этом мы считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно-следственную связь — и это было сделано.

    Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главное дерби страны именно таким и должно быть», — сказано в заявлении ЦСКА.

    Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

    Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа каталонцев?!
  • «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • По силам ли «Лестеру» обыграть «Лидс»?
  • «Лестер» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Порту» и «Бенфика» много не забьют?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.34
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:15
    •  2.29
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аяччо — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры