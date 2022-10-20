ЦСКА о дисквалификации Федотова: Считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение

Московскийвыступил с заявлением по поводу решения КДК РФС дисквалифицировать главного тренера армейцев Владимира Федотова за перепалку с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

КДК РФС дисквалифицировал обоих тренеров на один матч (а тренер ЦСКА получил еще и условный бан на один матч) за перепалку во время дерби 13-го тура РПЛ, которое закончилось со счетом 2:2. Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

«Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств.

Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров еще на футбольном поле. В итоге оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.

При этом мы считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно-следственную связь — и это было сделано.

Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главное дерби страны именно таким и должно быть», — сказано в заявлении ЦСКА.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.