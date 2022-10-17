Карякин заявил, что «Спартак» давил и был ярче ЦСКА

Российский шахматист и болельщик «Спартака»поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Интересный футбол, красивая игра. Победила дружба, но мне больше понравился "Спартак". Он давил и был ярче, как мне показалось.

Такой футбол приятно смотреть. Бывают ничьи 0:0 — скучно смотреть. Была яркая игра, с большим количеством моментов», — приводит слова Карякина ТАСС.

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».