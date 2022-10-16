Гол Неймара принес ПСЖ победу над «Марселем»

В матче 11-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу над— 1:0.

Единственный мяч был забит перед перерывом. Верратти в подкате отобрал мяч в центре поля и отдал его Витинье. Португалец нашёл в левой части штрафной Мбаппе, который прострелил параллельно лицевой линии на Неймара, а бразилец резко пробил низом в правый угол, забив с рикошетом от штанги.

На 72-й минуте провансальцы остались в меньшинстве. В жёстком и грубом подкате сзади снёс Самюэль Жиго Неймара и получил прямую красную карточку.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Марсель 1:0 Гол: 1:0 Неймар (45 + 2') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Перейра Данилу (Норди Мукиэле, 25'), Хуан Бернат, Фабиан, Марко Верратти, Витор Феррейра, Неймар (Карлос Солер, 88'), Лионель Месси (Пабло Сарабия, 79'), Килиан Мбаппе Марсель: Алексис Санчес (Амаду Бамба Дьенг, 79'), Амин Арит (Дженгиз Ундер, 71'), Маттео Гюэндузи, Нуну Тавареш (Исса Каборе, 71'), Жордан Верету (Pape Alassane Gueye, 79'), Валентин Ронжье, Жонатан Клосс, Леонардо Балерди, Эрик Бейи (Самуэль Жиго, 44'), Шансель Мбемба, Пау Лопес Предупреждение: Маркос Маркиньос (73') Удаление: Самуэль Жиго (72')

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками в 11 матчах. «Марсель» занимает четвертую строчку с 23 очками в 11 играх.