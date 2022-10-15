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    «Химки» и «Факел» голов не забили

    «Химки» — «Факел»: счет 0:0

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    В 13-м туре РПЛ «Химки» и «Факел» разошлись нулевой ничьей на поле стадиона «Арена Химки».

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    Хозяева не могут выиграть уже 12 матчей подряд, но им удалось прервать серию из пяти поражений. Для «Факела» это четвертая ничья подряд.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Факел 0:0
    Химки: Chezhia I., Glushakov D. (Nikitin A., 85'), Gudiev V., Guliev A. (Kazantsev D., 82'), Lomovitskiy A., Magomedov B., Mirzov R., Rudenko A., Sadygov I. (Dolgov A., 55'), Volkov Z., Zuev A. (Glavcic N., 82') Факел: Akbashev R., Appaev K. (Alshin I., 84'), Bozhin S., Gongadze G. (Maksimov M., 63'), Kalinin I., Kvekveskiri I. (Dmitriev O., 71'), Masternoi V., Mendel A., Morozov E., Suslov K., Svinov I. Предупреждения: Guliev A. (9'), Kalinin I. (52'), Volkov Z. (52'), Bozhin S. (60'), Chezhia I. (80'), Suslov K. (90+1'), Mendel A. (90+4'), Maksimov M. (90+5')

    У «Химок» 9 очков и 15 место в таблице. «Факел» идет 14-й позиции с 11 баллами на счету.

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