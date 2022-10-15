«Химки» — «Факел»: счет 0:0

Спартак Гогниев Фото: globallookpress.com
Хозяева не могут выиграть уже 12 матчей подряд, но им удалось прервать серию из пяти поражений. Для «Факела» это четвертая ничья подряд.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Химки — Факел 0:0
Химки: Chezhia I., Glushakov D. (Nikitin A., 85'), Gudiev V., Guliev A. (Kazantsev D., 82'), Lomovitskiy A., Magomedov B., Mirzov R., Rudenko A., Sadygov I. (Dolgov A., 55'), Volkov Z., Zuev A. (Glavcic N., 82') Факел: Akbashev R., Appaev K. (Alshin I., 84'), Bozhin S., Gongadze G. (Maksimov M., 63'), Kalinin I., Kvekveskiri I. (Dmitriev O., 71'), Masternoi V., Mendel A., Morozov E., Suslov K., Svinov I. Предупреждения: Guliev A. (9'), Kalinin I. (52'), Volkov Z. (52'), Bozhin S. (60'), Chezhia I. (80'), Suslov K. (90+1'), Mendel A. (90+4'), Maksimov M. (90+5')
У «Химок» 9 очков и 15 место в таблице. «Факел» идет 14-й позиции с 11 баллами на счету.