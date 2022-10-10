Терзич: После тренерской перестановки в «Севилье» будут какие-то изменения

Главный тренеррассказал чего ждет от ответного матча св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре дортмундцы победили в Севилье со счетом 4:1, после чего андалузский клуб уволил главного тренера Хулена Лопетеги. После трех туров у «Боруссии» 6 очков, у «Севильи» — 1.

«Конечно, после тренерской перестановки в "Севилье" будут какие-то изменения. Она здорово проявила себя на выходных в игре с "Атлетико" из Бильбао. Был виден ее потенциал», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Команды сыграют 11 октября в Дортмунде. Начало встречи 22:00 мск. С прогнозами на встречу можно ознакомиться тут.