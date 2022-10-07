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    Моуринью остался недоволен судейством в матче с «Бетисом»

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Жаль, что помощник арбитра, увидевший агрессию у Дзаньоло, не увидел вторую желтую карточку у Пессельи, которого должны были удалить. Мы не показали блестящей игры, но команда не заслуживала поражения.

    Думаю, мы были уставшими. "Бетис" доставлял нам проблемы, это команда с отличным техническим качеством. Обидно, мы были теми, у кого было больше шансов забить», — приводит слова Моуринью Sky Sport.

    «Бетис» лидирует в своей группе с 9 очками. «Рома» идет на третьем месте, имея 3 очка.

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