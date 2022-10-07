«Вердер» вырвал выездную победу у «Хоффенхайма»

на своем поле сыграл противв рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте поединка игроком «Вердера» Марвином Дукшем, который с угла штрафной нанес удар в правый нижний угол ворот. А уже на 33-й минуте «Хоффенхайм» смог сравнять счет когда забил Мунас Даббур — 1:1. А на 88-й минуте матча «Вердер» получил право на пенальти и Никлас Фуллкруг успешно реализовал его — 1:2.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Вердер 1:2 Голы: 0:1 Марвин Дукш (18'), 1:1 Мунас Даббур (32'), 1:2 Никлас Фуллкруг (пенальти) (87') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Озан Кабак, Кевин Фогт, Stanley Nsoki, Роберт Сков (Павел Кадержабек, 66'), Гриша Прёмель, Деннис Гайгер (Ангело Штиллер, 88'), Анхелиньо (Якоб Бруун Ларсен, 89'), Андрей Крамарич (Жоржиньо Рюттер, 66'), Кристоф Баумгартнер, Мунас Даббур Вердер: Марвин Дукш, Никлас Фуллкруг, Антони Юнг (Lee Buchanan, 75'), Ilia Gruev (Леонардо Биттенкорт, 59'), Кристиан Гросс (Амос Пипер, 90'), Романо Шмид (Йенс Стаге, 90'), Митчелл-Элия Вайзер, Марко Фридль, Милош Велькович, Никлас Штарк, Иржи Павленка Предупреждения: Деннис Гайгер (8'), Ilia Gruev (44'), Марко Фридль (45 + 1'), Кевин Фогт (72'), Озан Кабак (90 + 1'), Леонардо Биттенкорт (90 + 3')

«Вердер» смог подняться на 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 15 очков, а «Хоффенхайм» опустился на 6-е место с 14-ю баллами в активе.