Анчелотти остался доволен победой над «Шахтером»

Главный тренер «Реала»дал интервью после матча с донецким «Шахтером» (2:1).

«Я очень доволен. Главное — создавать моменты, и мы их создали много. В первом тайме игроки слишком расслабились. Я сказал им, что нужно прийти в себя, потому что игра еще не закончена.

Я доволен, потому что мы играли хорошо. Винисиус, Бензема и Родриго отлично взаимодействовали между собой. Мы хотим как можно скорее выйти в плей-офф, потому что групповой этап отнимает у нас силы», — сказал Карло официальному сайту УЕФА.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Реал» лидирует в группе F, набрав девять очков. «Шахтер» занимает вторую строчку с четырьмя баллами.