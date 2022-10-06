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    Анчелотти остался доволен победой над «Шахтером»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал интервью после матча с донецким «Шахтером» (2:1).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я очень доволен. Главное — создавать моменты, и мы их создали много. В первом тайме игроки слишком расслабились. Я сказал им, что нужно прийти в себя, потому что игра еще не закончена.

    Я доволен, потому что мы играли хорошо. Винисиус, Бензема и Родриго отлично взаимодействовали между собой. Мы хотим как можно скорее выйти в плей-офф, потому что групповой этап отнимает у нас силы», — сказал Карло официальному сайту УЕФА.

    После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Реал» лидирует в группе F, набрав девять очков. «Шахтер» занимает вторую строчку с четырьмя баллами.

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