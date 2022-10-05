Симеоне: Каждый матч Лиги чемпионов — это финал

Главный тренер «Атлетико»дал комментарий после поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (0:2).

«Это был хороший матч. В первом тайме мы контролировали игру и создали несколько опасных моментов, но соперник реализовал свой шанс и вышел вперёд. У нас ещё есть матчи, мы должны сохранять спокойствие, не волноваться и готовиться к следующим играм. Всё ещё возможно.

Каждый матч Лиги чемпионов — это финал. В нашей игре были положительные моменты, но мы должны забивать. Нельзя сдаваться после нереализованного пенальти. Мы должны продолжать работу. Ещё есть возможность исправить ситуацию», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Брюгге» поднялся на первую строчку турнирной таблицы группы В, набрав 9 очков, а «Атлетико» располагается на четвертом месте с тремя баллами в активе.