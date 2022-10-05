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    Гол и пас Родриго помогли «Реалу» победить «Шахтер»

    «Реал» — «Шахтер»: счет 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» обыграл донецкий «Шахтер» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

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    «Сливочные» забили дважды до 28-й минуты. Сначала Родриго открыл счет, а затем бразилец отдал голевую передачу на Винисиуса Жуниора, который удвоил результат.

    До перерыва «горняки» сократили разрыв. У них забил Александр Зубков. Но этот гол не повлиял на исход встречи.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа F
    Реал Мадрид — Шахтёр Д 2:1
    Голы: 1:0 Родриго (13'), 2:0 Винисиус Жуниор (28'), 2:1 Александр Зубков (39') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 75'), Родриго (Марко Асенсио, 80'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор Шахтёр Д: Александр Зубков (Даниил Сикан, 67'), Mykhailo Mudryk, Георгий Судаков (Neven Djurasek, 88'), Артем Бондаренко, Марьян Швед (Ivan Petryak, 67'), Тарас Степаненко (Lassina Franck Traore, 88'), Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Yukhym Konoplya, Анатолий Трубин Предупреждения: Валерий Бондарь (55'), Mykhailo Mudryk (90 + 2')

    «Реал» набрал 9 очков и возглавляет таблицу F. Донецкий «Шахтер» имеет 4 балла, с которыми он занимает 2-е место.

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