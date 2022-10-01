Гвинея лишена права проведения КАН-2025

Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила Гвинею права проведения Кубка африканских наций (КАН) 2025 года.

Как отметил президент CAF Патрис Мотсепе, страна не готова к проведению турнира из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры.

«В Гвинее не готовы к проведению турнира. Нужно возобновить процесс предоставления потенциальным принимающим странам возможности участвовать в торгах. CAF начнет принимать новые заявки, потому что инфраструктура и объекты в стране не подходят или не готовы», — приводит слова президента CAF Патриса Мотсепе AFP.

Напомним, Кубок африканских наций 2023 года был перенесен на 2024-й из-за климатических условий. Турнир должен был пройти в Кот-д'Ивуаре в июне–июле 2023 года, но перенесен на январь–февраль 2024 года.