Гвинея лишена права проведения КАН-2025 Фото: globallookpress.com
Как отметил президент CAF Патрис Мотсепе, страна не готова к проведению турнира из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры.
«В Гвинее не готовы к проведению турнира. Нужно возобновить процесс предоставления потенциальным принимающим странам возможности участвовать в торгах. CAF начнет принимать новые заявки, потому что инфраструктура и объекты в стране не подходят или не готовы», — приводит слова президента CAF Патриса Мотсепе AFP.
Напомним, Кубок африканских наций 2023 года был перенесен на 2024-й из-за климатических условий. Турнир должен был пройти в Кот-д'Ивуаре в июне–июле 2023 года, но перенесен на январь–февраль 2024 года.