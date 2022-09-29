Черчесов: Генетика у Кокорина спортивная, ни скорость, ни координация не потеряны

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
«Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре.
Убежден, что Александр хорошо работал в "Фиорентине", потому что в Серии А иначе невозможно — просто не дадут.
Другое дело, что конкуренция высокая — нападающий мало играл. Любому нужна практика — чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение.
Генетика у Кокорина спортивная, поэтому этот тот случай, когда в паспорт смотреть не надо — ни скорость, ни координация не потеряны.
Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».