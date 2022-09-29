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    Черчесов: Генетика у Кокорина спортивная, ни скорость, ни координация не потеряны

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил перспективы форварда «Ариса» Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре.

    Убежден, что Александр хорошо работал в "Фиорентине", потому что в Серии А иначе невозможно — просто не дадут.

    Другое дело, что конкуренция высокая — нападающий мало играл. Любому нужна практика — чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение.

    Генетика у Кокорина спортивная, поэтому этот тот случай, когда в паспорт смотреть не надо — ни скорость, ни координация не потеряны.

    Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

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