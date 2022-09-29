Черчесов: Генетика у Кокорина спортивная, ни скорость, ни координация не потеряны

Главный тренероценил перспективы форварда

«Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре.

Убежден, что Александр хорошо работал в "Фиорентине", потому что в Серии А иначе невозможно — просто не дадут.

Другое дело, что конкуренция высокая — нападающий мало играл. Любому нужна практика — чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение.

Генетика у Кокорина спортивная, поэтому этот тот случай, когда в паспорт смотреть не надо — ни скорость, ни координация не потеряны.

Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».