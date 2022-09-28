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    «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в Кубке России

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Оренбург
    Московское «Динамо» в матче 3-го тура Группы С Кубка России по футболу потерпело выездное поражение от «Оренбурга» — 2:2 (3:4 по пенальти)

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    Счет на 42-й минуте открыли москвичи. Захарян рванул по центру, получил обратный пас пяткой от Смолова, выскочил на ворота и пробил Гошева.

    На 59-й минуте Грулёв подхватил мяч в центре поля, рванул в свободную зону и с радиуса штрафной плотно пробил в дальний угол — Гошев не дотянулся.

    На 75-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве. Титков не успел к мячу и ударил Захаряна по ноге, получив вторую жёлтую карточку.

    На 82-й минуте хозяева отыграли один мяч — прошла подача с углового в центр штрафной, Павловец высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол.

    На 89-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти — Ковалёв влетел в штрафную, полез в обводку и упал после контакта со Скопинцевым. Сычевой с пенальти мощно пробил по центру ворот, а Лещук завалился в правый угол.

    Основное время матча закончилось вничью и команды перешли к серии пенальти, где точнее оказался «Оренбург» — 4:3.

    Футбол. Россия. Кубок
    Оренбург — Динамо 2:2
    Голы: 0:1 Zakharian A. (42'), 0:2 Grulev V. (59'), 1:2 Pavlovets A. (82') Оренбург: Acosta D. (Kovalev Y., 46'), Ektov A., Florentin G. (Ayupov T., 56'), Goshev E., Gurtsiyev B. (Sychevoi V., 73'), Kaplenko K., Khotulev D. (Gojkovic R., 46'), Malykh A. (Poluyakhtov V., 56'), Oganesyan S., Pavlovets A., Titkov N. Динамо: Fomin D., Grulev V. (Gladyshev Y., 72'), Kutitsky A., Laxalt D. (Skopintsev D., 78'), Leshchuk I., M.D. (Lesovoy D., 46'), Marichal N., Normann M., Parshivlyuk S., Smolov F. (Tyukavin K., 72'), Zakharian A. Предупреждения: Titkov N. (29'), Normann M. (49'), Titkov N. (76')
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