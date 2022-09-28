«Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в Кубке России

Московскоев матче 3-го тура Группы С Кубка России по футболу потерпело выездное поражение от— 2:2 (3:4 по пенальти)

Счет на 42-й минуте открыли москвичи. Захарян рванул по центру, получил обратный пас пяткой от Смолова, выскочил на ворота и пробил Гошева.

На 59-й минуте Грулёв подхватил мяч в центре поля, рванул в свободную зону и с радиуса штрафной плотно пробил в дальний угол — Гошев не дотянулся.

На 75-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве. Титков не успел к мячу и ударил Захаряна по ноге, получив вторую жёлтую карточку.

На 82-й минуте хозяева отыграли один мяч — прошла подача с углового в центр штрафной, Павловец высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол.

На 89-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти — Ковалёв влетел в штрафную, полез в обводку и упал после контакта со Скопинцевым. Сычевой с пенальти мощно пробил по центру ворот, а Лещук завалился в правый угол.

Основное время матча закончилось вничью и команды перешли к серии пенальти, где точнее оказался «Оренбург» — 4:3.