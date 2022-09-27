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    Милик: Я всегда мечтал играть за такой великий клуб, как «Ювентус»

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    Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик рассказал о причинах перехода в туринский клуб.

    Аркадиуш Милик
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    Аркадиуш Милик

    Этим летом 28-летний поляк перешел в «Юве» из «Марселя» на правах аренды до конца сезона-2022/23.

    «Агент позвонил и сказал, что мной интересуется "Ювентус". Решение перейти я принял быстро.

    Я всегда мечтал играть за такой великий клуб. С самого детства я хотел играть за хорошую команду. Я был рад этой возможности и воспользовался ей.

    Мне было нечего терять. Я должен признать: в футболке "Ювентуса" я чувствую себя хорошо», — цитирует Meczyki Милика.

    Нападающий провел за туринцев 6 матчей, в которых забил 3 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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