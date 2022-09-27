Милик: Я всегда мечтал играть за такой великий клуб, как «Ювентус»

Нападающийрассказал о причинах перехода в туринский клуб.

Этим летом 28-летний поляк перешел в «Юве» из «Марселя» на правах аренды до конца сезона-2022/23.

«Агент позвонил и сказал, что мной интересуется "Ювентус". Решение перейти я принял быстро.

Я всегда мечтал играть за такой великий клуб. С самого детства я хотел играть за хорошую команду. Я был рад этой возможности и воспользовался ей.

Мне было нечего терять. Я должен признать: в футболке "Ювентуса" я чувствую себя хорошо», — цитирует Meczyki Милика.

Нападающий провел за туринцев 6 матчей, в которых забил 3 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.