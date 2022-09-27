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    Корниленко: «Крылья» заработали хорошие деньги на продаже Зиньковского и Сарвели

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал продажу Антона Зиньковского в «Спартак» и Владислава Сарвели в «Сочи».

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    «Антон долго играл в Самаре, много раз оставался в "Крыльях" даже в сложные времена и заслужил возможность попробовать себя в другом клубе. Ему нужен был новый вызов, он его получил. Мы благодарны Антону за то время, что он провёл в Самаре, но было понятно, что игрок хочет идти дальше.

    У Сарвели тоже было желание попробовать свои силы в другом клубе. Он был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, важной фигурой в игре Осинькина. Но мы должны уважать выбор обоих игроков. К тому же клуб заработал хорошие деньги на их продаже.

    Зиньковский был нашим лидером, системообразующей фигурой, отдавал много голевых передач. Конечно, для нас это большая потеря. Первый матч чемпионата здорово сыграл Пиняев, но его травма сыграла с командой злую шутку. Сергей подошёл к сезону в великолепной форме, мы очень на него рассчитывали и надеялись, что уход Зиньковского пройдёт менее болезненно», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

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