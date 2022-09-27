Карпин: Сперцян и Сазонов — хорошие игроки, но это два Месси или три Роналду?

Главный тренер сборной Россиипризнался, что не видит проблемы в том, что нападающий «Краснодара»и защитник «Динамо»будут выступать за другие сборные.

«Я повторял много раз, моя позиция — уговаривать кого-то играть за сборную России не нужно.

Мы можем потерять пласт игроков? Какой пласт? Пять игроков? Это ничто. Сазонов и Сперцян — хорошие футболисты. Но это два Месси? Три Роналду? Качественные футболисты — да. Но есть и другие качественные игроки, которые будут в сборной.

Из-за одного игрока сборная России не окажется на последнем месте. Или на первом.

Я вам задам другой вопрос. Как вы думаете, кто разговаривал с Сазоновым и Сперцяном? Тренер сборной или федерация? Вы сами отвечаете на свой вопрос. Сегодня в сборной Армении один тренер, завтра другой, послезавтра третий», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».