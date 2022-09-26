Баженов призвал РФС продлить контракт с Карпиным

Бывший футболист «Спартака»считает, чтодолжен продолжить работу на посту главного тренера сборной

«Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным. На данный момент это идеальная кандидатура.

Сборная точно нужна и важна для футбола. К ней все стремятся. Это часть большого механизма, для чего вообще люди идут в футбол и хотят добиться каких-то результатов. Те, кто говорят, что сборная не нужна, — это вредные люди. Сборная важна и нужна», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Напомним, в минувшую субботу сборная России провела первый матч в этом году. Команда Карпина одержала победу над Киргизией (2:1).