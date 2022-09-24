Ньянзу: Решение перейти в «Севилью» было правильным

Защитник «Севильи»заявил, что его переход в испанский клуб был верным решением и рассказал как себя чувствует в новой команде.

«В Германии я мало играл, и это был важный год. Решение перейти в "Севилью" было правильным, я познакомился с другим способом игры в футбол, с большим количеством передач и движений. Я пришел в клуб с историей. Это лучший шаг к прогрессу», — цитирует GSFN Ньянзу.

20-летний француз перешел в «Севилью» из «Баварии» этим летом. Действующий контракт с защитником рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Ньянзу сыграл 22 матча за «Баварию, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

В нынешнем розыгрыше Ньянзу провел за испанский клуб 6 матчей и пока не отметился результативными действиями. "Севилья" после шести туров занимает 15-е место в чемпионате Испании, набрав 5 очков.