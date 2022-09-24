Хет-трик Митровича принес Сербии победу над Швецией в Лиге наций

Голами в составе сербской команды отметились Александр Митрович, оформивший хет-трик, и Саша Лукич.
За швейцарскую команду забил Виктор Классон.
Футбол. Лига наций УЕФА. B4
Сербия — Швеция 4:1
Голы: 0:1 Виктор Классон (15'), 1:1 Александр Митрович (18'), 2:1 Александр Митрович (45 + 1'), 3:1 Александр Митрович (48'), 4:1 Саша Лукич (70') Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Эрхан Машович, Стефан Митрович, Срджян Бабич, Андрия Живкович (Дарко Лазович, 46'), Душан Тадич (Стефан Митрович, 84'), Саша Лукич, Сергей Милинкович-Савич, Филип Костич (Иван Илич, 84'), Душан Влахович (Лука Йович, 90'), Александр Митрович (Урош Рачич, 72') Швеция: Эмиль Форсберг (Jesper Karlstrom, 74'), Viktor Gyokeres (Робин Куайсон, 64'), Деян Кулушевски (Микаэль Исхак, 84'), Людвиг Аугустинсон, Йенс-Люс Каюсте (Кристофер Ольссон, 46'), Маттиас Сванберг, Виктор Классон (Энтони Эланга, 64'), Виктор Линделёф, Isak Hien, Daniel Sundgren, Робин Ольсен Предупреждения: Isak Hien (8'), Андрия Живкович (24'), Сергей Милинкович-Савич (67'), Урош Рачич (90 + 3')
В дивизионе В , группе 4, первое место занимает Норвегия (10 очков), второе — Сербия (10 очков), третье — Словения (5 очков), четвертое — Швеция (3 очка).