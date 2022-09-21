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    Модрич может продлить контракт с «Реалом» до 2024 года

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    Мадридский «Реал» и Лука Модрич могут переподписать контракт до 2024 года, сообщает As.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    По информации источника, полузащитник не закончит карьеру, пока физические кондиции будут позволять ему играть.

    В следующем году мадридский клуб обсудит с хавбеком подписание нового контракта сроком до 2024 года. Отмечается, что ни «Реал», ни игрок не будут спешить в этом вопросе, так как знают, что при взаимном желании договоренность будет быстро достигнута.

    Кроме того, «Реал» хочет, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры.

    Сообщалось, что хавбек хочет принять участие в Евро-2024 в составе сборной Хорватии.

    В этом сезоне 37-летний полузащитник провел девять матчей в составе «Реала», забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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