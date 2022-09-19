«Ливерпуль» не теряет надежд подписать Вальверде

Английский «Ливерпуль» не оставляет попыток подписать полузащитника мадридского «Реала». Об этом сообщает Football365

Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» были готовы заплатить за трансфер уругвайца порядка € 100 млн за два дня до закрытия трансферного окна, однако мадридский клуб отказался отпускать футболиста. После этого «Ливерпуль» на один сезон арендовал бразильца Артура из «Ювентуса».

Таким образом, данный трансфер мог стать самым дорогим в истории английского клуба. На данный момент таковым является переход Вирджила ван Дейка за € 84,65 млн в «Ливерпуль» из «Саутгемптона».

Вчера, 18 сентября, полузащитник в мадридском дерби против «Атлетико», поразив ворота на 36-й минуте и установив на табло счёт 2:0 в пользу «сливочных». 24-летний уругваец отличается результативным действием уже в пятом поединке подряд: ранее «Бетис» и «Селтик» пострадали от точных передач Вальверде, ставших голевыми, а ворота «Мальорки» и «РБ Лейпцига» хавбек поразил сам.

В общей сложности на счету Федерико Вальверде уже четыре гола и два результативных паса в девяти матчах текущей кампании — уже значительно больше, чем за весь предыдущий сезон (1+2).