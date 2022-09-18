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    Циннбауэр: «Локомотив» совершенно не вошел в матч сегодня!

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    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Йозеф Циннбауэр
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    Йозеф Циннбауэр

    «В первом тайме мы практически выпали из игры. Это касается действий с мячом. "Локомотив" совершенно не вошел в матч сегодня!

    "Спартаку" было легко играть впереди, принимать решения. Мы сами облегчили сопернику задачу.

    Во втором тайме мы сыграли лучше, но не создали достаточно моментов, чтобы забить такой команде, как "Спартак". С таким первым таймом очень сложно выигрывать в любом матче.

    У меня нет вопросов к команде по действиям во второй половине. Нам нужно проанализировать нашу игру в первом тайме», — заявил Циннбауэр «Спорт-Экспрессу».

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