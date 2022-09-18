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    Абаскаль о матче с «Локо»: У нас всегда есть задача победить

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    Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче с «Локомотивом» (1:0).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Мы понимали, что оборона "Локо" поднималась высоко, у нас было пространство. Я бы предпочёл чтобы у нас было на 41 касание меньше, но на один гол больше. Я доволен матчем, как начался первый тайм. Мы создавали много моментов, но не хватало эффективности в завершение. Удары были слабые или неуверенные, но игрой команды я доволен.

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    • Мы не готовили команду специально к "Локомотиву". Мы не готовимся в том ключе, что у команды могут уволить тренера. У нас всегда есть задача победить», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата».

    «Спартак» перевал серию из двух поражений подряд в РПЛ и поднялся на пятое место в турнирной таблице (19 очков). «Локомотив» потерпел третье поражение подряд и остался на 12-й строчке (9 очков).

    В следующем туре, который состоится после паузы на игры сборных, «Спартак» на выезде 2 октября сыграет против «Нижнего Новгорода». «Локомотив» 1 октября на своем поле примет «Урал».

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