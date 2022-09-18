Абаскаль о матче с «Локо»: У нас всегда есть задача победить

Главный тренер московского «Спартака»прокомментировал победу своей команды в матче с «Локомотивом» (1:0).

«Мы понимали, что оборона "Локо" поднималась высоко, у нас было пространство. Я бы предпочёл чтобы у нас было на 41 касание меньше, но на один гол больше. Я доволен матчем, как начался первый тайм. Мы создавали много моментов, но не хватало эффективности в завершение. Удары были слабые или неуверенные, но игрой команды я доволен.

Мы не готовили команду специально к "Локомотиву". Мы не готовимся в том ключе, что у команды могут уволить тренера. У нас всегда есть задача победить», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата».

«Спартак» перевал серию из двух поражений подряд в РПЛ и поднялся на пятое место в турнирной таблице (19 очков). «Локомотив» потерпел третье поражение подряд и остался на 12-й строчке (9 очков).

В следующем туре, который состоится после паузы на игры сборных, «Спартак» на выезде 2 октября сыграет против «Нижнего Новгорода». «Локомотив» 1 октября на своем поле примет «Урал».