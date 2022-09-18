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    «Бохум» и «Кельн» разошлись миром

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    «Бохум» на своем поле сыграл против «Кёльна» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счёт в матче был открыт на 9-й минуте поединка после того как Бенно Шмитц забил гол в свои ворота и сделал счет 1:0. И только на 88-й минуте матча Линтон Майна смог сравнять счет точно пробив по воротам из штрафной площади и сделав счет 1:1.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бохум — Кёльн 1:1
    Голы: 1:0 Бенно Шмиц (автогол) (9'), 1:1 Линтон Майна (88') Бохум: Мануэль Риман, Кристиан Гамбоа (Сайди Джанко, 83'), Tim Oermann (Эрхан Машович, 83'), Иван Ордец (Vasilis Lampropoulos, 90'), Данило Соарес, Энтони Лосийя, Patrick Osterhage, Симон Цоллер, Кевин Штёгер, Геррит Хольтман (Джорди Осей-Туту, 46'), Филипп Хофман (Кристофер Антви-Адджей, 79') Кёльн: Штеффен Тиггес, Флориан Кайнц (Саркис Адамян, 74'), Ондрей Дуда (Эрик Мартель, 63'), Ян Тильман (Линтон Майна, 63'), Эйе Скири, Деян Любичич (Florian Dietz, 74'), Йонас Хектор, Timo Hubers, Nikola Soldo, Бенно Шмиц (Кингсли Шиндлер, 63'), Марвин Швебе Предупреждение: Timo Hubers (68')

    «Кёльн» занимает 9-е место в турнирной таблице набрав 10 очков, а «Бохум» остается на последнем 18-м месте с 1 баллом.

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