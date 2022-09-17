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    Гвардиола прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы над «Вулверхэмптоном» (3:0) в матче 8-го тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Игра началась очень хорошо для нас с двух голов и красной карточки. "Вулверхэмптон" умеет держать мяч и быстро переключаться, это невероятная победа. Мы много боролись после перерыва до гола Фила Фодена.

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    • Джек Грилиш сыграл очень хорошо. Он был силен и забил хороший гол. Надеюсь, он сможет хорошо выступить на международной арене и вернуться здоровым. Скрестим пальцы, чтобы все игроки вернулись в форме, это важно для них в преддверии чемпионата мира», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    «Сити» набрал 17 очков и поднялась на первое место в таблице АПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Манчестер Юнайтед» (2 октября).

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