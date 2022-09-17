«Ливерпуль» может подписать Матеуса Нунеса

«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Вулверхэмптона», сообщает UOL.

По сведениям источника, мерсисайдцы могут приобрести игрока в случае неудачи в попытках осуществления трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Ливерпуль» попытается купить Беллингема в зимнее трансферное окно. Если переход не состоится — английский клуб переключит свое внимание на игрока «волков».

Нунес перешел в «Вулверхэмптон» летом 2022 года из «Спортинга». На его счету четыре матча в АПЛ, в которых он отметился результативной передачей.