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    «Ливерпуль» может подписать Матеуса Нунеса

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    «Ливерпуль» претендует на полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса, сообщает UOL.

    Матеус Нунес
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    Матеус Нунес

    По сведениям источника, мерсисайдцы могут приобрести игрока в случае неудачи в попытках осуществления трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

    «Ливерпуль» попытается купить Беллингема в зимнее трансферное окно. Если переход не состоится — английский клуб переключит свое внимание на игрока «волков».

    Нунес перешел в «Вулверхэмптон» летом 2022 года из «Спортинга». На его счету четыре матча в АПЛ, в которых он отметился результативной передачей.

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