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    Черчесов о победе над «Монако»: Успехом можно будет считать, если мы привезем трофей в Будапешт

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Ференцварош Монако Лига Европы
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал гостевую победу над «Монако» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

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    «Сегодня мы не вспоминали победный матч с "Трабзонспором", он уже в прошлом. Успех в отдельном матче можно определить только после финального свистка.

    За каждым матчем идет следующий. Через два дня у нас игра в Кубке, мы уже концентрируемся на ней.

    Безусловно, победа над "Монако" важна, это важные три очка, но это лишь шаг к нашим целям. Однако успехом можно будет считать, если мы пройдем этот путь до конца и привезем трофей в Будапешт.

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    • Мы не можем планировать наперед и идем от матча к матчу. Сегодня, например, у нас было всего 16 игроков. Надеюсь, что в следующей игре я смогу рассчитывать на большее число футболистов.

    Моя работа заключается в том, чтобы как можно лучше подготовить игроков и помочь им победить», — приводит слова Черчесова Origo.

    «Ференцварош» занимает первое место в группе после двух туров. В следующем матче команда Черчесова сыграет с «Црвеной Звездой».

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