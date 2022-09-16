Черчесов о победе над «Монако»: Успехом можно будет считать, если мы привезем трофей в Будапешт

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал гостевую победу над(1:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня мы не вспоминали победный матч с "Трабзонспором", он уже в прошлом. Успех в отдельном матче можно определить только после финального свистка.

За каждым матчем идет следующий. Через два дня у нас игра в Кубке, мы уже концентрируемся на ней.

Безусловно, победа над "Монако" важна, это важные три очка, но это лишь шаг к нашим целям. Однако успехом можно будет считать, если мы пройдем этот путь до конца и привезем трофей в Будапешт.

Мы не можем планировать наперед и идем от матча к матчу. Сегодня, например, у нас было всего 16 игроков. Надеюсь, что в следующей игре я смогу рассчитывать на большее число футболистов.

Моя работа заключается в том, чтобы как можно лучше подготовить игроков и помочь им победить», — приводит слова Черчесова Origo.

«Ференцварош» занимает первое место в группе после двух туров. В следующем матче команда Черчесова сыграет с «Црвеной Звездой».