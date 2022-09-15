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    «Ференцварош» вырвал гостевую победу у «Монако» в матче ЛЕ

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    В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» потерпел домашнее поражение от венгерского «Ференцвароша» — 0:1.

    «Монако»
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    «Монако»

    На 80-й минуте гости убежали в контратаку. Боли сделал пас на правый край, Траоре мягко навесил к линию штрафной, Балинт Вечей подстроился и пробил с лёта — мяч после рикошета влетел в ворота.

    Футбол. Лига Европы. Группа H
    Монако — Ференцварош 0:1
    Гол: 0:1 Балинт Вечей (80') Монако: Александр Нюбель, Аксель Дисаси, Маланг Сарр (Мирон Боадю, 81'), Бенуа Бадьяшиль, Vanderson (Рубен Агилар, 46'), Юссуф Фофана, Мохамед Камара, Александр Головин (Исмаил Якобс, 73'), Каю Энрике, Крепин Дьятта (Maghnes Akliouche, 46'), Виссам Бен-Йеддер (Брил Эмболо, 65') Ференцварош: Адама Траоре, Райан Ммаэ (Франк Боли, 64'), Кристоффер Закариассен (Анлерсон Эсити, 90'), Токмак Нгуен (Амер Гояк, 64'), Мухамед Бешич (Балинт Вечей, 69'), Аисса Лайдуни, Эндре Ботка, Матс Кнустер, Сами Ммаэ, Генри Уинго, Денеш Дибуш Предупреждения: Мухамед Бешич (69'), Брил Эмболо (77'), Адама Траоре (90 + 4')

    В другом матче группы Н турецкий «Трабзонспор» одержал домашнюю победу над сербской «Црвеной Звездой» — 2:1.

    Счет на 16-й минуте открыли хозяева. После исполнения корнера турки выиграли подбор, а потом Трезеге навесил на дальнюю штангу с левого фланга и нашёл Марека Гамшика, который результативно пробил головой.

    На 63-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Кингз Кангва.

    А на 68-й минуте Бакасетас отобрал мяч перед штрафной сербов и покатил на Трезеге, который с одиннадцати метров пробил в правый верхний угол.

    На 89-й минуте гости отыграли один мяч. Мустафа прострелил с правого фланга в центр штрафной, откуда точный удар в правый нижний угол нанес Николич.

    Футбол. Лига Европы. Группа H
    Трабзонспор — Црвена Звезда 2:1
    Голы: 1:0 Марек Гамшик (16'), 2:0 Трезеге (68'), 2:1 Велько Николич (89') Трабзонспор: Угурджан Чакыр, Йенс Ларсен (Витор Уго, 69'), Марк Бартра, Стефано Денсвил, Evren Eren Elmali, Марек Гамшик (Энис Барди, 61'), Манолис Сиопис, Тасос Бакасетас, Трезеге, Максимилиано Гомес (Абдюлкадир Омюр, 61'), Djaniny (Montasser Lahtimi, 79') Црвена Звезда: Александар Пешич (Калифа Кулибали, 59'), Осман Букари (Велько Николич, 70'), Slavoljub Srnic (Александар Катай, 46'), Sekou Sanogo (Ibrahim Mustapha, 59'), Кингз Кангва, Гелор Канга (Радован Панков, 84'), Милан Родич, Неманья Милунович, Александар Драгович, Страхиня Эракович, Милан Борян Предупреждения: Кингз Кангва (6'), Djaniny (50'), Sekou Sanogo (52'), Кингз Кангва (63'), Александар Катай (83'), Evren Eren Elmali (90 + 1')

    «Ференцварош» с 6 очками возглавляет группу H. У «Трабзонспора» и «Монако» по 3 очка, но турецкий клуб идет вторым по дополнительным показателям. У «Црвены Звезды» 0 очков и последнее место в квартете.

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