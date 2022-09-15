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    Булыкин: Черчесов проделал огромную работу в «Ференцвароше»

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил победу венгерского «Ференцвароша» над «Монако» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Черчесов проделал огромную работу, поздравляю его. "Ферецварош" молодцы, бились до конца. Для клуба победа над "Монако" — это серьезный результат.

    И это серьезная заявка венгерского клуба на выход в плей-офф Лиги Европы. Главное — не останавливаться», — сказал Булыкин «Спорт-Экспрессу».

    Команда Станислава Черчесова набрала 6 очков и единолично возглавила группу H. Далее расположились «Трабзонспор» и «Монако», у которых по 3 очка. Замыкает квартет сербская команда (0 очков).

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