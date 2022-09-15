Булыкин: Черчесов проделал огромную работу в «Ференцвароше»

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
«Черчесов проделал огромную работу, поздравляю его. "Ферецварош" молодцы, бились до конца. Для клуба победа над "Монако" — это серьезный результат.
И это серьезная заявка венгерского клуба на выход в плей-офф Лиги Европы. Главное — не останавливаться», — сказал Булыкин «Спорт-Экспрессу».
Команда Станислава Черчесова набрала 6 очков и единолично возглавила группу H. Далее расположились «Трабзонспор» и «Монако», у которых по 3 очка. Замыкает квартет сербская команда (0 очков).