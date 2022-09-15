Тренер «Факела»: Мы проиграли «Спартаку» в страсти, в желании, в единоборствах

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о поражении воронежского клуба от(0:2) во 2-м туре группового этапа Кубка России.

«Ничего в игре команды не понравилось. Мы сейчас не будем говорить про игру. Мы будем говорить про результат. Мы расстроены и очень жестко отреагируем на сегодняшнюю игру.

Каким образом? Это наше внутреннее дело, потому что, на мой взгляд, мы слишком академично играли в футбол. Были добрыми. Мы проиграли в страсти, в желании, в единоборствах. И нас это не устраивает.

"Спартак" играл в пять защитников, для нас это неожиданностью не стало, потому что мы разные варианты отрабатывали. Другое дело, наша реакция на поле на различные ситуации. Вот это мне не понравилось. Будем разбираться.

Замены были плановые. Мы предполагали выпустить игроков на замену. Но, знаете, я бы сейчас не хотел по персоналиям проходиться, потому что выигрывает и проигрывает вся команда. Будем разбираться.

Матвей Ивахнов сегодня первый раз вышел в стартовом составе. Я не буду сейчас оценивать его дебют, потому что нужно еще раз посмотреть. Больших претензий к нему нету. А остальное это уже детали. Это наша внутренняя кухня», — сказал тренер «Матч ТВ».