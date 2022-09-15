ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» ДШоу Холанна продолжается. Акробатический гол норвежца нокаутировал «Боруссию»
  • 21:37
    • Гол Роналду помог «МЮ» обыграть «Шериф» в Лиге Европы
  • 19:19
    • «Спартак» разгромил «Факел» в матче Кубка России
  • 23:52
    • Киевское «Динамо» уступило АЕКу, «Ренн» упустил победу над «Фенербахче»
  • 23:52
    • «Рома» крупно победила ХИК в домашнем матче Лиги Европы
  • 21:45
    • «Мидтьюлланд» забил пять мячей «Лацио» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Тренер «Факела»: Мы проиграли «Спартаку» в страсти, в желании, в единоборствах

    Футбол Факел Спартак Фонбет Кубок России Футбол России
    Исполняющий обязанности главного тренера «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о поражении воронежского клуба от «Спартака» (0:2) во 2-м туре группового этапа Кубка России.

    Дмитрий Пятибратов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Пятибратов

    «Ничего в игре команды не понравилось. Мы сейчас не будем говорить про игру. Мы будем говорить про результат. Мы расстроены и очень жестко отреагируем на сегодняшнюю игру.

    Каким образом? Это наше внутреннее дело, потому что, на мой взгляд, мы слишком академично играли в футбол. Были добрыми. Мы проиграли в страсти, в желании, в единоборствах. И нас это не устраивает.

    "Спартак" играл в пять защитников, для нас это неожиданностью не стало, потому что мы разные варианты отрабатывали. Другое дело, наша реакция на поле на различные ситуации. Вот это мне не понравилось. Будем разбираться.

    Замены были плановые. Мы предполагали выпустить игроков на замену. Но, знаете, я бы сейчас не хотел по персоналиям проходиться, потому что выигрывает и проигрывает вся команда. Будем разбираться.

    Матвей Ивахнов сегодня первый раз вышел в стартовом составе. Я не буду сейчас оценивать его дебют, потому что нужно еще раз посмотреть. Больших претензий к нему нету. А остальное это уже детали. Это наша внутренняя кухня», — сказал тренер «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Майнц» одержит домашнюю победу
  • «Майнц» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • СКА еще раз влепит «Динамо» крупную партию голов?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Вернется ли «Астон Вилла» на победный путь?
  • «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.83
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Галатасарай — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры