Семак прокомментировал поражение от «Крылышек»

Главный тренер «Зенита»высказался о поражении от «Крыльев Советов» (0:2) в рамках Кубка России.

«Начали неплохо. Создали пару хороших моментов. В таких матчах нужно забивать. Во втором тайме не забили, но пропустили. Почему так резко поменялась игра? Неуверенность. У нас было две-три ошибки при выходе из обороны.

Потом поменялось соотношение эмоциональных сил — соперники добавили, а мы стали часто ошибаться и потеряли уверенность», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» набрали три очка и догнали по этому показателю «Зенит» и «Спартак», у которого одна игра в запасе. «Факел» очков пока не набрал и занимает четвертое место в группе В.