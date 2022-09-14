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    Семак прокомментировал поражение от «Крылышек»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Крыльев Советов» (0:2) в рамках Кубка России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Начали неплохо. Создали пару хороших моментов. В таких матчах нужно забивать. Во втором тайме не забили, но пропустили. Почему так резко поменялась игра? Неуверенность. У нас было две-три ошибки при выходе из обороны.

    Потом поменялось соотношение эмоциональных сил — соперники добавили, а мы стали часто ошибаться и потеряли уверенность», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    «Крылья Советов» набрали три очка и догнали по этому показателю «Зенит» и «Спартак», у которого одна игра в запасе. «Факел» очков пока не набрал и занимает четвертое место в группе В.

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