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    «Реал» вырвал домашнюю победу у «Лейпцига»

    «Реал» -« Лейпциг»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «РБ Лейпцигом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 80-й минуте Винисиус серией финтов ушёл от Хенрихса у левого края штрафной и прострелил к линии штрафной, где Вальверде ложным замахом обманул Диалло и резко пробил под дальнюю штангу.

    А на первой добавленной минуте Кроос слева от лицевой линии со штрафного выкатил мяч под удар Марко Асенсио, который с линии штрафной площади с левой вколотил мяч в дальний угол с отскоком от штанги.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа F
    Реал Мадрид — РБ Лейпциг 2:0
    Голы: 1:0 Федерико Вальверде (80'), 2:0 Марко Асенсио (90 + 1') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Начо, Давид Алаба (Ферлан Менди, 81'), Лука Модрич (Тони Кроос, 81'), Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинжа (Марко Асенсио, 64'), Федерико Вальверде, Родриго (Мариано Диас, 85'), Винисиус Жуниор (Даниель Себальос, 85') РБ Лейпциг: Тимо Вернер (Андре Силва, 81'), Доминик Собослаи, Эмиль Форсберг (Юссуф Поульсен, 81'), Кристофер Нкунку, Ксавер Шлагер, Амаду Айдара (Кевин Кампль, 75'), Давид Раум, Абду Диалло, Вилли Орбан, Мохамед Симакан (Бенджамин Хенрихс, 75'), Петер Гулачи Предупреждения: Амаду Айдара (73'), Кристофер Нкунку (82'), Даниэль Карвахаль (84'), Ксавер Шлагер (90 + 1')

    «Реал» занимает 1-е место в таблице группы F, имея в активе 6 очков, «РБ Лейпциг» — 4-е место и 0 очков.

    5 октября пройдут матчи «Лейпциг» — «Селтик» и «Реал» — «Шахтер».

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