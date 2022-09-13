Власти Башкортостана пытаются отсудить у «Уфы» 105 млн рублей

Акционерное общество «Региональный фонд» направило исковое заявление в адрес футбольного клубас целью взыскания 105 миллионов 609 тысяч рублей.

Соответствующее сообщение появилось на странице Арбитражного суда Республики Башкортостан.

Телеграм-канал Mash Batash утверждает, что деньги, которые руководством республики направлялись на финансирование клуба, мог присвоить генеральный директор команды Шамиль Газизов.

«В прошлом году Радий Хабиров (глава Башкортостана — прим.) подписал план господдержки клуба. Только деньги, отправленные на зарплаты, налоги и выездные матчи, пропали. Исчезали, но не бесследно. Верхушка республики уверена: их потратил Шамиль Газизов на собственные хотелки. А значит, условия договора нарушены — кругленькую сумму потребовали назад, в бюджет.

Дело дошло до суда. Гендир обвинил чиновников в том, что они оставили клуб в беде. По словам источника: господдержка исчезла, миллионы от продажи Агаларова испарились. Из-за долгов "Уфа" может закрыть детскую школу и вылететь из ФНЛ», — пишет Mash Batash.

«Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ после девяти туров.