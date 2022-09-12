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    Хотулев: Возможно, оплеуха от «Зенита» будет нам полезна

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    Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:8).

    Данила Хотулев
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    Данила Хотулев

    «Наша неготовность к давлению на больших стадионах играет роль. Дома увереннее чувствуешь. Мандраж присутствует. Пропускать против таких команд на первых минутах никак нельзя, потом по накатанной идет.

    Надо поскорее исправлять ситуацию, так не может долго продолжаться. Надо начинать набирать очки на выезде.

    Эта оплеуха может быть полезна. Надо собраться, что-то обсудить в коллективе», — приводит слова Хотулева пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» набрал девять очков и после девяти туров занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. Все пять гостевых матчей в текущем сезоне команда Марцела Лички проиграла.

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