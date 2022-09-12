«Бетис» — «Вильярреал»: счет матча 1:0, обзор гола

На 61-й минуте единственный гол забил Родри Санчес.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Вильярреал 1:0
Гол: 1:0 Родриго Эрнандес (61') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Луис Фелипе, Херман Песселья, Алекс Морено, Родригес Гидо, Вилльям Карвалью, Luiz Henrique (Андрес Гуардадо, 84'), Серхио Каналес, Родриго Эрнандес (Айтор Руйбаль, 69'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 89') Вильярреал: Nicolas Jackson (Хосе Моралес Луис, 78'), Херар Морено (Alex Baena, 54'), Джовани Ло Чельсо, Даниэль Парехо, Этьен Капу (Франсис Коклен, 72'), Йереми Пино (Самуэль Чуквезе, 54'), Альфонсо Педраса (Хоан Мохика, 72'), Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Кико Фемения, Херонимо Рульи Предупреждения: Йереми Пино (40'), Андрес Гуардадо (89')