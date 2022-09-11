Симеоне повторил рекорд Арагонеса по матчам во главе «Атлетико»

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
Для Диего Симеоне это был 407-й матч на посту главного тренера «матрасников» в Ла Лиге.
Аргентинский специалист вышел на первое место в истории мадридцев по играм в чемпионате Испании, сравнявшись с Луисом Арагонесом.
Уставить новый клубный рекорд Симеоне может уже 18 сентября в домашнем матче с «Реалом».
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетико» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» с 7 баллами располагается на седьмой позиции.