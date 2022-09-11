Симеоне повторил рекорд Арагонеса по матчам во главе «Атлетико»

«Атлетико» одержал домашнюю победу над «Сельтой» (4:1) в матче 5-го тура Ла Лиги.

Для Диего Симеоне это был 407-й матч на посту главного тренера «матрасников» в Ла Лиге.

Аргентинский специалист вышел на первое место в истории мадридцев по играм в чемпионате Испании, сравнявшись с Луисом Арагонесом.

Уставить новый клубный рекорд Симеоне может уже 18 сентября в домашнем матче с «Реалом».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» с 7 баллами располагается на седьмой позиции.