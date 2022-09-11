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    Симеоне повторил рекорд Арагонеса по матчам во главе «Атлетико»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико Сельта
    «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Сельтой» (4:1) в матче 5-го тура Ла Лиги.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    Для Диего Симеоне это был 407-й матч на посту главного тренера «матрасников» в Ла Лиге.

    Аргентинский специалист вышел на первое место в истории мадридцев по играм в чемпионате Испании, сравнявшись с Луисом Арагонесом.

    Уставить новый клубный рекорд Симеоне может уже 18 сентября в домашнем матче с «Реалом».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» с 7 баллами располагается на седьмой позиции.

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